Cuphead: Spieler besiegt alle Bosse auf A+ ohne Schaden zu nehmen

80 SHARES Facebook Twitter Google

Viele Spieler sterben sich aktuell im cartoonigen Cuphead zum Erfolg und sind froh, wenn sie einen Bosskampf gemeistert haben. Doch wie so oft gibt es natĂĽrlich Spieler, die das System so sehr verinnerlichen, bis es ihnen in Mark und Bein ĂĽbergeht. So wie der YouTuber Aeraloth, der schon mit seinen “perfekten” Runs in Dark Souls und The Surge auf sich aufmerksam machte.

So war es natĂĽrlich nur eine Frage der Zeit, bis so ein Run auch zu Cuphead auftaucht. Und das ist nun geschehen. Ich selber habe das Video nur bis zu der Stelle geschaut, an der ich mich aktuell selber befinde, finde es aber ziemlich beeindruckend.

Spielt ihr auch Cuphead aktuell?

Das denken wir:

Das ist mal eine richtig respektable Leistung. Hut ab.