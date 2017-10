Dank eines neuen Switch Updates geht Zelda: Breath of the Wild gerade auf Twitter steil

Vielleicht habt ihr ja schon mitbekommen, dass es das Switch Firmwareupdate 4.0 ermöglicht, kurze Clips mit der Switch aufzunehmen und online zu teilen. Dazu muss man einfach den Capture-Knopf kurz gedrückt halten.

Und seit dieses Feature eingeführt wurde, werden sehr viel Videos aus Zelda: Breath of the Wild geteilt. Ein Trend: Spieler konfrontierte verkleidete Mitglieder des Yiga-Clans, um sie kurz darauf auf absurdere Weise zu töten. Und die Videos dazu sind ziemlich witzig. Hier ein paar Beispiele:

Thanks for the bananas #BreathoftheWild #NintendoSwitch pic.twitter.com/q12BM2hwVM

Saw all these cool vids of people taking out Yiga assassins with boxes so I figured I'd make my own!#BreathoftheWild #NintendoSwitch pic.twitter.com/vm1aMxeWmw

— mattjvgc (@mattjvgc1984) 22. Oktober 2017