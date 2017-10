Das erwartet euch in Super Mario Odyssey

52 SHARES Facebook Twitter Google

Wenn es ein Spiel gibt, auf das sich Nintendo-Fans in diesem Jahr freuen, dann ist das ganz klar Super Mario Odyssey. Zum Glück müssen wir nicht mehr lange auf den Release warten, denn das Spiel steht bereits ab dem 27. Oktober 2017 für die Nintendo Switch in den Händlerregalen.

Und wer wissen möchte, was uns in Super Mario Odyssey erwartet, der sollte sich nachfolgenden Overview-Trailer nicht entgehen lassen. Hier zeigt uns Nintendo, was Mario in seinem neuesten Abenteuer für Moves beherrscht, wir bekommen neue Spielszenen und einen Multiplayer-Modus zu sehen und Nintendo präsentiert auch den Fotomodus.

Wer also die volle Mario-Dröhnung nicht verpassen möchte, der sollte jetzt auf Play drücken.

Das denken wir:

Das sieht wirklich ziemlich genial aus. Wir freuen uns auf Super Mario Odyssey.