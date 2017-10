Destiny 2: Das Eisenbanner-Event startet kommende Woche

63 SHARES Facebook Twitter Google

Bungie hat vor wenigen Stunden bekannt gegeben, dass nĂ€chste Woche das Eisenbanner-Event startet. In diesem Rahmen hat Bungie auch die neuen Sets veröffentlicht, die es dort zu erspielen gibt. Um diese Sets zu erspielen, mĂŒsst ihr die Eisenbanner Playlist im Schmelztiegel spielen und eure dort gewonnenen Token bei Lord Saladin einlösen. Bungie kĂŒndigte an, dass das Können des Spielers entscheidend sein wird und nicht sein Power Level. Um am Eisenbanner-Event teilzunehmen, muss eurer Charakter die Kampagne abgeschlossen haben.

“your fighting abilities, not your power levels, will decide the outcome.”

Gespielt wird auch im Eisenbanner-Event 4v4, entgegen der Hoffnung vieler Fans, eventuell mit dem Eisenbanner wieder ein 6v6 einzufĂŒhren. Token bekommt ihr fĂŒr gewonnene, als auch verlorene Matches, wobei ihr bei einem Sieg mehr bekommt. Dazu wird es auch diverse Meilensteine geben, die euch eine weitere Möglichkeit fĂŒr Ruf-Belohnungen geben.

Das denken wir:

Die Sets sehen ja schon sehr schick aus. Dann wird nĂ€chste Woche eben ĂŒberwiegend PvP gespielt.