Diese genialen Landschaften erwarten euch in Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds

86 SHARES Facebook Twitter Google

Am 7. November erscheint mit Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds der erste DLC für Horizon Zero Dawn. Hier dürft ihr mit Aloy in einer Eiswüste neue Maschinen bekämpfen und das Geheimnis eines Berges lüften.

Und wer schon jetzt wissen möchte, wie das neue Areal aussieht, der hat nun Gelegenheit dazu, denn kürzlich wurde ein neuer Trailer veröffentlicht, der die Landschaften in der Erweiterung zeigt.

Und diese sehen ziemlich cool aus. Aber übberzeugt euch am besten selbst.

Das denken wir:

Das sieht doch mal richtig beeindruckend aus.