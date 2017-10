EA Access: Bekommt bald einen neuen Titel in der Vault

71 SHARES Facebook Twitter Google

EA hat gestern einen Vorgeschmack gegeben, was EA Access – Nutzer in K├╝rze erwartet. Nat├╝rlich wird es bei Need for Speed Payback und Star Wars Battlefront 2 wieder die typische Vorab-Version geben, mit der ihr bereits 10 Stunden loslegen k├Ânnt. Doch es gibt demn├Ąchst auch einen neuen Titel in der EA Vault und zwar Mass Effect Andromeda. Wer also im Fr├╝hjahr nicht dazu kam oder aufgrund der Kritiken verunsichert war, hat nun die Gelegenheit es nachzuholen.

Wann genau Mass Effect Andromeda der Vault hinzugef├╝gt wird, steht aktuell noch nicht bekannt. Meist liegen rund 4-6 Wochen zwischen der Ank├╝ndigung und der Umsetzung in die Vault.

Das denken wir:

Wer also aufgrund der Kritiken sich seinerzeit nicht herangetraut hat, hat in K├╝rze die Gelegenheit es nachzuholen.