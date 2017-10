Erwartet uns etwa ein neues Spiel der “Legacy of Kain”-Reihe?

68 SHARES Facebook Twitter Google

Es besteht die Möglichkeit, dass uns demnächst ein neues Spiel der “Legacy of Kain”-Reihe erwartet. Wie ich darauf komme? Ganz einfach: Crystal Dynamics veröffentlichte auf Twitter einige Bilder zu “Legacy of Kain”.

Unter anderem ein Bild von Raziel, dem Protagonisten aus Soul Reaver. Im Tweet steht: “Ich bin Raziel, Erstgeborener seines Leutnants und ich stand bei Kain und meinen BrĂĽdern in der Morgendämmerung des Reiches.”

"I am Raziel, first-born of His lieutenants. I stood with Kain and my brethren at the dawn of the empire." pic.twitter.com/bRTHhxIaAo — CrystalD (@CrystalDynamics) 20. Oktober 2017

Auch zu Blood Omen: Legacy of Kain wurde ein paar Tage zuvor ein Bild veröffentlicht. Dieses könnt ihr euch hier ansehen:

Published in 1996 by @CrystalDynamics, Blood Omen: Legacy of Kain was the first of a legendary series introducing fans to Nosgoth. ‍♂️ pic.twitter.com/zForq2LB7q — CrystalD (@CrystalDynamics) 12. Oktober 2017

Hier ein weiteres Bild:

"Raziel. You are worthy."

Joanna Wolska's #Inktober entry features our favorite wraith Raziel.

Check out more here: https://t.co/lH7fqgXQS4 pic.twitter.com/A0EoG2tlHy — CrystalD (@CrystalDynamics) 13. Oktober 2017

Vielleicht möchte Crystal Dynamics auch nur an die guten, alten Zeiten erinnern, aber vielleicht steht auch eine Ankündigung bevor. Wir sind gespannt.

Das denken wir:

Es wird langsam Zeit. Wir wĂĽrden uns freuen.