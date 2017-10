Ghost of Tsushima: Neues Spiel von Sucker Punch!

54 SHARES Facebook Twitter Google

Aktuell läuft die Sony Media Showcase, bei der es einige neue Ankündigungen zu bereits bestätigten, sowie komplett neuen Spielen gab. Eines dieser Spiele ist Ghost of Tsushima. Die Entwickler Sucker Punch Productions zeichneten sich in der Vergangenheit vor allem für die InFamous-Reihe verantwortlich.

Ghost of Tsushima wird ein Open-World-Spiel, welches sich auf Stealth- und Actiongameplay konzentrieren soll. Angesiedelt ist die Geschichte in Tsushima, Japan im Jahre 1274. Der Spieler schlüpft in die Rolle eines jungen Samurai. Sehr viel mehr Informationen gibt es aktuell nicht. Wir sind überzeugt, in den nächsten Wochen mehr Material zum Titel zu sehen.

Das denken wir:

Ein Open-World-Abenteuer im feudalen Japan klingt mehr als spanennd. Mit einer guten Geschichte und interessantem Quest-Design sollte uns hier einer der großen Hits der nächsten Jahre erwarten!