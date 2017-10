Horizon Zero Dawn: Complete Edition offiziell angekündigt

48 SHARES Facebook Twitter Google

Sony hat gestern eine Complete Edition von Horizon Zero Dawn angek├╝ndigt, die uns bereits diesen November erwartet. Genau genommen erscheint die Edition am 06. November. Diese beinhaltet sowohl das Hauptspiel als auch die Erweiterung The Frozen Wilds.

Wie viel die Edition kosten wird, ist aktuell noch nicht bekannt. In der US-Store Seite, welche schnell wieder offline genommen wurde, wurde der Titel mit 49,99 Dollar gelistet. Wir d├╝rfen also gespannt sein.

Das denken wir:

Wer bisher nicht dazu kam Horizon Zero Dawn zu spielen, sollte es sich nun ├╝berlegen.