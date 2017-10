106 SHARES Facebook Twitter Google

Am 7. November veröffentlicht Microsoft mit der Xbox One X das nächste Konsolen-Flaggschiff und mit Sicherheit erinnert ihr euch daran, dass dieses Gerät vor der Vorstelllung als Project Scorpio bezeichnet wurde.

Und in Bezug auf diesen Projektnamen versteckte Microsoft ein nettes Easter-Egg in dieser Konsole. So sitzt auf der Platine ein Master Chief, der auf einem Skorpion reitet. Das sieht so aus:

Ziemlich cool, oder? Hier das Video zum Screen:

Das denken wir:

Ein nettes Easter-Egg.