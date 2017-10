“Jigsaw”: Der erste offizielle Clip wird im Blutvergießen enden

61 SHARES Facebook Twitter Google

Am 27. Oktober startet “Jigsaw” in die Kinos, dann wird wieder so richtig viel Kunstblut auf der Leinwand vergossen. Mittlerweile wurde auch schon der erste offizielle Clip aus dem Fim veröffentlicht, den ihr unter diesen Zeilen findet.

Hier bekommen wir mehrere Menschen zu sehen, die mit Eimern auf ihren Köpfen und Ketten um ihren HĂ€lsen erwachen. Jigsaw (Tobin Bell) stellt das “Spiel” vor und startet eine Mechanik, die die Opfer an eine Wand mit SĂ€gen zieht. Fies.

Hier der Clip:

Das denken wir:

“Jigsaw” wird richtig blutig. Das ist sicher.

