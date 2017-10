Konami verkündet Release-Termin von Metal Gear Survive

48 SHARES Facebook Twitter Google

Konami kündigte kürzlich den Release-Termin von Metal Gear Survive an. So soll das Spiel am 22. Februar 2018 für PC, PS4 und Xbox One erscheinen.

Im selben Zug wurde auch verkündet, dass sich Vorbesteller über das “Survival Pack” freuen dürfen, das folgende Boni beinhaltet:

Four Gold Plated Weapons – Bat, Spear, Machete, and Sledgehammer

Two Additional Gestures – Happy and Thumbs Up

Four Metallic Survival Scarves – Purple, Green, Blue, and Silver

“Kabuki” Face Paint

“Boxman (The Orange)” Accessory

Mother Base Nameplate

Hier der offizielle Tweet von Konami:

Metal Gear Survive will launch on 20th Feb 2018 in the US + 22nd Feb 2018 in EU. You can pre-order now! #MGSurvive https://t.co/iLpMcN1zqY pic.twitter.com/IzhA4xNUHm — Konami (@Konami) 25. Oktober 2017

Metal Gear Survive fängt da an, wo Metal Gear Solid 5: Ground Zeroes aufhört und führt eine alternative Zeitschiene ein, die durch Wurmlöcher erklärt wird. Uns verschlägt es in eine wüstenartigen Gegend, wo wir uns im Vier-Spieler-Koop-Modus austoben dürfen. Hört sich nicht sonderlich spektakulär an? Finden wir auch.

Sobald es weitere Infos zu Metal Gear Survive gibt, erfahrt ihr das wie immer bei uns.

Das denken wir:

Eine “Metal Gear”-Spiel, das nicht mehr viel mit der ursprünglichen Reihe zu tun hat.