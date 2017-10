Microsoft präsentiert Xbox One X Launch-Line-up mit einem ungewöhnlichen Trailer

68 SHARES Facebook Twitter Google

Na, freut ihr euch schon auf den Release der Xbox One X? Bis zum 7. November m√ľssen wir uns noch gedulden, dann steht die Konsole in den H√§ndlerregalen.

Um uns die Wartezeit bis zum Release etwas zu verk√ľrzen, ver√∂ffentlichte Microsoft k√ľrzlich einen etwas ungew√∂hnlichen Trailer, der das Launch-Line-up pr√§sentiert.

Und dieser hypnotische Trailer ist wirklich sehr sehenswert. Wer also wissen m√∂chte, welche Games zum Launch der Xbox One X zur Verf√ľgung stehen, der sollte sich den Clip nicht entgehen lassen.

Wir sind schon gespannt, wie sich die Xbox One X gegen die Konkurrenz schlagen wird.