Nioh: Der Konsolen-Hit erscheint auch für den PC

Wie Koei Tecmo gestern via Twitter bekannt gab, dürfen sich PC-Spieler bald auf Nioh freuen. Das japanische Action-Rollenspiel Nioh erscheint am 07. November 2017 als Complete-Edition für den PC. Die Steam-Seite zum Spiel ist auch bereits online. Wie der Name Complete-Edition bereits verrät, erhalten PC-Spieler die drei Erweiterungen Dragon of the North, Defiant Honor und Bloodshed’s End direkt dazu.

Nioh wird quasi als Dark Souls in Japan betitelt, wobei der Vergleich aufgrund der Mechanik etwas hinkt. Dennoch sind die Kämpfe nicht weniger fordernd, als im geistigen Vorbild. Auf der PlayStation 4 erfreut sich Nioh einer großen Fanbase bei einem Metascore von 88.

Das denken wir:

Oh das wird sicherlich viele Spieler freuen. Nioh ist ein richtig toller Titel.