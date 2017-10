Paris Games Week: Gibt es ein Games-Feuerwerk von Sony?

61 SHARES Facebook Twitter Google

Die Paris Games Week steht vor der T├╝r und nach aktuellen Informationen von Sony soll deren Playstation Media Showcase – vergleichbar mit der Pressekonferenz der E3 – einen ordentlichen Sack mit ├ťberraschungen parat haben. Heute, genauer gesagt dem 30 Oktober 2017 um 17:00 Uhr deutscher Zeit, k├Ânnen Spieler weltweit den offiziellen Livestream verfolgen. Es sei jedoch erw├Ąhnt: Ihr solltet bereits um 16:00 Uhr einschalten, da die Ank├╝ndigungen vor offiziellem Beginn gezeigt werden. Zu sp├Ąterer Stunde gibt es noch genauere Einblicke in die bald erscheinenden Blockbuster der Playstation. Einen Link zur ├ťbertragung findet ihr hier!

E3 was only half the story. Tune into PlayStation Live From Paris Games Week 10/30 starting @ 8am PT https://t.co/AUetlBv3zm #PlayStationPGW pic.twitter.com/6A4ikt417J — PlayStation (@PlayStation) October 27, 2017

21 Spiele-Updates, darunter 7 Neuank├╝ndigungen

Sony best├Ątigte insgesamt 21 Spiele-Updates f├╝r das Event, mitsamt Neuank├╝ndigungen f├╝r die Playstation 4 und die Playstation VR. Die Sony-hauseigene virtuelle Brille wird sicherlich mit dem einen oder anderen neuen Titel best├╝ckt, doch mit was k├Ânnen wir abseits der virtuellen Realit├Ąt rechnen? Auf jeden Fall wird es Neuigkeiten zu den gro├čen, bereits enth├╝llten Spielen der Playstation geben. Darunter k├Ânnten sich Spiele wie God of War, Spider-Man oder Days Gone befinden. Wir hoffen auf neue Gameplay-Eindr├╝cke und vielleicht sogar den ein oder anderen Ver├Âffentlichungs-Termin. Ebenfalls The Last of Us 2 k├Ânnte ein Vertreter auf der gro├čen B├╝hne sein. Begr├╝ndete Entwickler Naughty Dog noch zur E3 die Abwesenheit mit dem gewollten und verdienten Fokus auf das Uncharted-Standalone The Lost Legacy, gibt es nun zur Paris Games Week kaum mehr Ausreden.

Doch zu den bereits angek├╝ndigten Titeln sollen sich wie bereits oben erw├Ąhnt, auch komplette Neuvorstellungen gesellen. Die gro├če Frage bleibt, um welche es sich dabei handeln k├Ânnte? Wir haben ein paar Spekulationen zu den m├Âglichen Titeln zusammengefasst:

1. Das neues Rocksteady-Spiel

In der Vergangenheit gab es bereits die ein oder andere Partnerschaft zwischen Rocksteady und Sony. F├╝r das Finale der Arkham-Reihe, Batman: Arkham Knight, gab es einige exklusive Playstation-Inhalte und das letzte Werk der Entwickler, Arkham VR, wurde exklusiv f├╝r die PS VR ver├Âffentlicht. Zwar gibt es keine offiziellen Informationen, doch eine endg├╝ltige Ank├╝ndigung des Spiels auf der Paris Games Week ist bei weitem nicht undenkbar. Vor l├Ąngerer Zeit gab es Ger├╝chte, es k├Ânne sich um ein Superman-Spiel handeln. Schenken wir dem Marketing-Game-Manager Rocksteady’s Glauben, so soll uns das kommende Spiel regelrecht aus den Socken hauen.

Be patient, fans. I know we're not talking right now… but when we do, people are going to lose their minds. Can't wait ­čśÇ — Gaz @ Rocksteady (@GazDeaves) September 28, 2017

2. Endg├╝ltige Enth├╝llung des Sucker-Punch-Titels

Wir wissen zwar nicht viel, doch eines ist zu einhundert Prozent klar: Sucker Punch Production arbeiten an etwas Neuem. Der letzte Titel, Infamous: Second Son hat bereits ganze drei Jahre auf dem Buckel und langsam wird es Zeit f├╝r erste Details zum Spiel. Die Kollegen von Gamespot berichteten im Juni von einigen interessanten Aussagen des Playstation-Chefs Shuhei Yoshida, die “eine bereits spielbare, interne Version des Spiels” beschrieben. Wir f├╝r unseren Teil w├╝rden uns sehr ├╝ber ein Reboot zur Sly-Cooper-Reihe freuen. Erst vor kurzem wurde eine geplante Animated-TV-Serie zu dem Franchise angek├╝ndigt. Ebenfalls gab es in der Vergangenheit eine Ank├╝ndigung zu einem Film. Ob sich dieser Film ├╝berhaupt noch in Entwicklung befindet oder schon l├Ąngst eingestampft wurde, blieb bis heute leider von offizieller Seite unbeantwortet.

3. Neue Ableger des Final-Fantasy-Franchises?

Das hei├čgeliebte Final-Fantasy-Franchise wird 30 Jahre alt und das soll angemessen zelebriert werden. Unter anderem gibt es im November einen Public-Event in London, Unmengen an Merchandise und vieles mehr. Aber viel wichtiger ist die Tatsache, dass wir vielleicht auch mit der ein oder anderen Spiele-Ank├╝ndigung rechnen k├Ânnen. Mehr Gameplay-Material und allgemein Informationen ├╝ber den Reboot zu Final Fantasy 7 oder frisches Futter f├╝r den neuesten Ableger, Final Fantasy 15 sind durchaus plausible M├Âglichkeiten. Wer wei├č, vielleicht bekommen wir sogar einen komplett neuen Ableger pr├Ąsentiert?

Das denken wir:

Wir sind mehr als gespannt auf die Show! Mit Sicherheit d├╝rfen wir uns auf das ein oder Highlight freuen.