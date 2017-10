PlayerUnknown’s Battlegrounds: PUBG knackt den nächsten Meilenstein

56 SHARES Facebook Twitter Google

Seit März boomt ein Titel bei Steam, wie selten ein anderer. Die Rede ist natĂĽrlich von PUBG – PlayersUnknown’s Battlegrounds. Zwar gab es schon immer Steam Hits (DayZ, The Culling etc.), doch kaum einer boomte so wie PUBG.

Wie nun veröffentlicht wurde, hat der im März releaste Titel bereits die nächste Millionenmarke geknackt. Sage und schreibe 15 Millionen mal wurde der Titel bereits verkauft und das, obwohl er sich noch im Early Access befindet.

Im Laufe dieses Jahres soll dann noch die Xbox One Version des Battle-Royale-Shooters erscheinen.

Das denken wir:

15 Millionen Mal ist natĂĽrlich wirklich eine Hausnummer.