PlayStation Now: Neue Titel ab sofort spielbar

Das Streaming-Angebot von PlayStation Now wurde erweitert. Seit gestern gibt es diverse neue Titel in Deutschland, die euch ab sofort zur VerfĂĽgung stehen.

Until Dawn

Deadlight: Director’s Cut

The Vanishing of Ethan Carter

SOMA

Lords of the Fallen

Overlord: Gefährten des Bösen

Beyond: Two Souls

Agatha Christie: The ABC Murders

How To Survive: Storm Warning Edition

Lone Survivor: The Director’s Cut

Saints Row: Gat out of Hell

Space Hulk

Extreme Exorcism

Deadly Premonition: Director’s Cut

Voraussetzung dafür ist logischerweise ein aktives PlayStation Now Abo. Weitere namenshafte Titel im PlayStation Now Angebot wären The Last of Us oder Red Dead Redemption.

Das denken wir:

Da sind natĂĽrlich einige nette Titel bei. Wer noch etwas davon nachholen muss, hat nun auf jeden Fall die Gelegenheit dazu.