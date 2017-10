Reficul: Die Early-Access-Version des VR-Zombie-Survival-Spiels erscheint Ende Oktober

54 SHARES Facebook Twitter Google

Auf der Suche nach einem neuen VR-Horrorspiel? Da hätte ich etwas für euch: Reficul (rückwärts Lucifer). Dieses Spiel hat nun einen Early-Access-Termin spendiert bekommen.

So könnt ihr das Game ab dem 31. Oktober via Steam mit HTC Vive oder Oculus Rift zocken. Hier müsst ihr versuchen, mit realistischen Waffen und magischen Relikten in einer dunklen Welt gegen Dämonen zu bestehen und das ist ziemlich unheimlich.

Davon könnt ihr euch im nachfolgenden Trailer überzeugen. Here you go:

Das denken wir:

Wer auf VR-Horror steht, der sollte mal einen Blick auf Reficul werfen.