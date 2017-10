Rocket League präsentiert den neuen Fast & Furious DLC

85 SHARES Facebook Twitter Google

Rocket League bekommt wieder mal neue PS-Bolliden spendiert. Bereits zum Auftakt von The Fate and The Furious (Fast 8) gab es neue Battle Cars spendiert. Nun widmet man sich eher den AnfĂ€ngen der Reihe und bringt den ’99er Nissan Skyline GT-R R34 und den ‘70 Dodge Charger R/T ins Spiel. Die Fahrzeuge werden jeweils zwei Euro kosten und erscheinen am 11. Oktober.

Der folgende Trailer gibt euch einen kurzen Einblick in die beiden neuen Fahrzeuge.

Der neue Trailer zum Rocket League Fast & Furious DLC:



Das denken wir:

Hach, der gute Nissan Skyline. WĂŒrde ich noch aktiv Rocket League spielen, wĂ€re es mir die zwei Euro sogar wert.