Seht euch diese geniale Mario-Chain-Chomp-Lampe an

Auf der Suche nach einem verfrühten Weihnachtsgeschenk? Da hätte ich etwas für euch. Also wenn ihr jemand beschenkt wollt, der auf Super Mario steht. Auf Etsy bin ich auf eine ziemlich geniale Chain-Chomp-Lampe gestoßen.

Die Lampe zeigt Chain Chomp in Angriffsposition und das sieht wirklich ziemlich cool aus. Vor allem die Kette, die die Lampe hält, sorgt für einen einzigartigen Look. Und das Ganze ist nicht mal so teuer. Für 50 Dollar könnt ihr euch das Teil via Etsy bestellen. Hier der Link zur Produktseite.

Und hier noch zwei Bilder der Lampe:

Das denken wir:

Das perfekte Geschenk für Fans von Supr Mario.