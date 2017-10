50 SHARES Facebook Twitter Google

Erinnert ihr euch noch an die bunten Spielzeugspiralen, die man unter dem Namen “Slinky” kennt? Ich verrat euch mal etwas: Wir haben damit all die Jahre lang falsch gespielt.

Woher ich das weiĂź? Ganz einfach: Ich habe mir nachfolgendes Video angesehen. Hier zeigt ein Slinky-Pro, wie man wirklich mit der Spirale umgeht und das sieht ziemlich irre aus.

Auf Play klicken, staunen und wieder vergessen. Heutzutage zockt damit sowieso niemand mehr.

Das denken wir:

