So wäre Friday the 13th: The Game im echten Leben

Könnt ihr euch vorstellen, wie Friday the 13th: The Game im echten Leben aussehen würde? Nein? Kein Problem: Oddest of the Odd hat ein Video gedreht, in dem genau das gezeigt wird. Und das ist sehr unterhaltsam.

Es ist ziemlich witzig zu sehen, wie Jason mit Verbindungsproblemen zu kämpfen hat, während er versucht, die Camp-Besucher zu erledigen. Natürlich wird auch nicht mit Blut- und Gore-Szenen gespart.

Hier der Clip:

Sobald es weitere Neuigkeiten zu Friday the 13th: The Game gibt, erfahrt ihr das natürlich umgehend bei uns.

Das denken wir:

Das Video ist sehr unterhaltsam, aber langsam wird es mal wieder Zeit für einen neuen Kinofilm.