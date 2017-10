Sony verspricht große Ankündigungen auf der Paris Games Week

61 SHARES Facebook Twitter Google

Sony hat scheinbar gro├če Pl├Ąne. Zumindest r├╝hren sie bereits mit voller Kraft die PR-Trommel f├╝r die anstehende Paris Games Week, auf der Sony wie immer eine Pressekonferenz halten wird. ├ťbertragen wird diese am 30. Oktober 2017 und Sony k├╝ndigt bereits “gro├če Ank├╝ndigungen” an. Ab 16 Uhr deutscher Ortszeit d├╝rfen wir uns ├╝berraschen lassen, von welchen “spektakul├Ąren neuen Spielen” Sony dort redet.

Aktuell darf nat├╝rlich spekuliert werden, welche Titel damit gemeint sind. Wir wissen, dass Gearbox noch immer mit voller Kraft an Borderlands 3 arbeitet. Der Devil May Cry und Dragons Dogma Erfinder arbeitet auch an einem neuen Titel. Andere hoffen auf Bloodborne 2. Wir d├╝rfen also gepannt sein, ob einer dieser Titel eventuell dabei sein wird.

Was sind eure Hoffnungen?

Das denken wir:

Dann lassen wir uns mal ├╝berraschen, welche gro├čen Ank├╝ndigungen uns dort erwarten