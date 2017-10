Super Mario Odyssey führt die Verkaufscharts von Amazon an

61 SHARES Facebook Twitter Google

Super Mario Odyssey scheint schon jetzt ein voller Erfolg zu sein – zumindest wenn man sich die weltweiten Amazon-Verkaufscharts ansieht.

Dort befindet sich in der Kategorie Games meistens Super Mario Odyssey auf Platz 1. Unter anderem in Amerika, Japan, Frankereich und Kanada. In Deutschland führt aktuell übrigens Fifa 18 die Charts an.

Bis zum Release von Super Mario Odyssey müssen wir uns allerdings noch ein paar Tage gedulden. Das Spiel steht ab dem 27. Oktober in den Händlerregalen.

Das denken wir:

Super Mario Odyssey scheint schon jetzt ein volelr Erfolg zu sein.