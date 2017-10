The Evil Within 2: Seht euch hier den blutigen Launch-Trailer an

80 SHARES Facebook Twitter Google

Seit heute steht der Horrortitel The Evil Within 2 in den Händlerregalen und darum wurde mittlerweile auch der Launch-Trailer veröffentlicht. Und dieser kommt ziemlich blutig und unheimlich daher.

Aber eigentlich haben wir da nichts anderes erwartet. Wer sich also auf The Evil Within 2 einstimmen möchte, bevor die Feierabendglocke läutet und das Sofa ruft, der kann sich hier den Clip ansehen.

Es lohnt sich. Here you go:

Das denken wir:

Horrorfans sollten The Evil Within 2 auf keinen Fall verpassen.