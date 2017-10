Ubisoft feiert jetzt auch in For Honor Halloween

54 SHARES Facebook Twitter Google

Kürzlich berichteten wir darüber, dass Ubisoft in Ghost Recon Wildlands Halloween mit einer neuen Challenge feiert. Nun hält das Horrorfest auch in For Honor Einzug.

Hier erwartet euch ab jetzt das Event “Feast of the Otherworld”. Das bedeutet: Unter anderem dürft ihr euch über einen neuen Modus freuen. Hier handelt es such um einen erneuerten Dominion-Modus, in dem sich Skelettsoldaten auf dem Schlachtfeld tummeln. Um hier Punkte zu machen, müsst ihr die Skelette vernichten.

Abgesehen davon dürft ihr euch auch über neue Emotes, Masken, Musik und mehr freuen. Wie das Ganze in Aktion aussieht, zeigt der Trailer zum Event, den ihr euch hier ansehen könnt:

Das denken wir:

Ein cooles Update. Mal sehen, ob es Ubisoft schafft, die Community auch in Zukunft bei der Stange zu halten.