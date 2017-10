Wolfenstein 2: Im Launch-Trailer geht es dem Regime an den Kragen

75 SHARES Facebook Twitter Google

Wolfenstein 2: The New Colossus steht ab dem 27. Oktober für PC, PS4 und Xbox One in den Händlerregalen und darum wurde nun auch der Launch-Trailer veröffentlicht, in dem es dem Regime an den Kragen geht.

Wolfenstein 2 setzt die Story des Vorgängers fort. Wir übernehmen erneut die Rolle von B.J. Blazkowicz, dessen Auftrag es ist, das vom Regime überrante Amerika zu retten. Und dabei geht es gewohnt blutig zur Sache.

Das beweist auch der neueste Trailer, den ihr euch hier ansehen könnnt:

Sobald es weiteere Infos zu Wolfenstein 2 gibt, erfaht ihr das wie immer bei uns.

Das denken wir:

Dann lasst uns mal in Regime-Ă„rsche treten.