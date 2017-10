Zelda: Breath of the Wild – Die zweite Erweiterung erscheint ziemlich sicher noch in diesem Jahr

109 SHARES Facebook Twitter Google

Mit Sicherheit habt ihr die erste Erweiterung für Zelda: Breath of the Wild schon lange durch und ihr wartet bereits auf die zweite. Seit der Ankündigung war es aber ziemlich still. Nun haben sich einige Fans gefragt, ob die Erweiterung mit dem Titel “Ballade der Recken” wie angekündigt noch in diesem Jahr erscheinen wird.

Die Kurzfassung: Ja, es sieht gut aus. Wie kotaku.com berichtet, scheint Nintendo die Erweiterung noch immer in diesem Jahr veröffentlichen zu wollen.

Es sieht also ganaz danach aus, dass wir mit Link bald wieder neue Abenteuer erleben dürfen. Sobald es weitere Neuigkeiten gibt, lassen wir es euch wissen.

Das denken wir:

Wir können es kaum erwarten.