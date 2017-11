“A Quiet Place”: Seht euch hier einen der unheimlichsten Trailer des Jahres an

88 SHARES Facebook Twitter Google

2017 war meiner Meinung nach nicht gerade ein tolles Kinojahr fĂĽr Horrorfans. Bis auf “Stephen Kings Es” ist mir kein Film dieses Genres im Gedächtnis geblieben. Hoffen wir mal, dass 2018 besser wird.

Aber kĂĽrzlich bin ich auf einen Trailer zu einem Film gestoĂźen, der auf jeden Fall hoffen lässt: einen Trailer zum Horror-Thriller “A Quiet Place”. In diesem Film geht es um eine vierköpfige Familie, die in einem heruntergekommenen Haus in den Wäldern lebt, das von finsteren Mächten terrorisiert wird. Der Slogan lautet: “Höre genau zu, bewege dich vorsichtig und sei still. Wenn sie dich nicht hören können, können sie dich nicht jagen.”

Daher benutzt die Familie Gebärdensprache, um zu kommunizieren. Und die Stille, die der Trailer vermittelt, ist einfach nur nervenaufreibend – bis sie gebrochen wird. Dann wird es unheimlich. Ich finde: Das ist einer der unheimlichsten Trailer des Jahre. Aber seht am besten selbst:

Das denken wir:

Die Idee zu “A Quiet Place” ist genial. Hoffen wir mal, dass der Film auch so gut wird.