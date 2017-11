Alle Spiele, die im ersten Switch-Trailer gezeigt wurden, sind mittlerweile erhältlich

76 SHARES Facebook Twitter Google

Wisst ihr noch, was am 20.10.2016 war? Vermutlich nicht. Ok, ich helfe euch auf die Sprünge: An diesem Tag veröffentlichte Nintendo den ersten Trailer zur Nintendo Switch. Und damals wusste ich wirklich nicht, was ich von der Konsole halten soll.

Mittlerweile möchte ich die Switch nicht mehr missen und ich bin froh, dass Big N an der Idee des Tablet-Controllers festgehalten hat. Wie auch immer. In besagtem Trailer wurden folgende Spiele gezeigt: The Legend of Zelda: Breath of the Wild, The Elder Scrolls V: Skyrim, Mario Kart 8 Deluxe, NBA 2K18, Super Mario Odyssey, Splatoon 2.

Lange hat es gedauert, aber mittlerweile sind doch tatsächlich alle Spiele erhältlich, die damals gezeigt wurden. Hier der Trailer:

Das denken wir:

Das wurde aber auch Zeit…