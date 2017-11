Arikas Mysterious Fighting Game heißt jetzt Fighting EX Layer – Beta-Termin

76 SHARES Facebook Twitter Google

Erinnert ihr euch noch? Vor einigen Monaten berichteten wir zum ersten Mal über das Mysterious Fighting Game des Studios Arika. Jetzt wurde das Spiel in Fighting EX Layer umbenannt und es gibt einen Termin für die Beta.

So dürfen Spieler zum ersten Mal am 1. Dezember in den Ring steigen und auf Basis der Unreal Engine 4 die Fäuste fliegen lassen. Das kündigte das Studio kürzlich an.

Abgesehen davon wurde auch ein neuer Trailer veröffentlicht, den ihr unter diesen Zeilen findet. Und die bisher veröffentlichten Szenen sehen ziemlich cool aus, was nicht überrascht, denn an diesem Titel arbeiten Entwickler von Street Fighter EX.

Sobald es Neuigkeiten zu Fighting EX Layer gibt, erfahrt ihr das bei uns.

Das denken wir:

Die ersten Szenen erinnern sehr an Street Fighter und das finden wir gut.