Assassin’s Creed: Rogue erscheint vielleicht als HD-Version für PS4 und Xbox One

Es gibt nur wenige “Assassin’s Creed”-Teile, die ich bisher nicht gespielt habe. Assassin’s Creed: Rogue gehört dazu. FrĂĽher oder später möchte ich das Spiel auf jeden Fall nachholen.

Sollte eine HD-Neuauflage des Spiels erscheinen, dann wĂĽrde ich wahrscheinlich zuschlagen. Und wie es scheint, ist eine HD-Version von Assassin’s Creed: Rogue ziemlich realistisch, denn der Betreiber des Twitter-Accounts AccessTheAnimus‏ ist kĂĽrzlich auf ein paar Onlinehändler gestoĂźen, bei denen man Artikelseiten zu Assassin’s Creed: Rogue HD findet.

Hier ein Tweet mit Bildern solcher Shops:

RUMORS

A few Italian retailers listed an HD version of Assassin's Creed Rogue for PS4 and Xbox One:https://t.co/tH08emtOp8https://t.co/CJtHcwZCtihttps://t.co/vuhiJzZgah

This should be taken with a grain of salt but, should it prove to be true, would you be interested in it? pic.twitter.com/7L6jSHQhgP

— AccessTheAnimus (@AccessTheAnimus) 27. November 2017