Castlevania aus der Ego-Perspektive ist ziemlich genial

Könnt ihr euch vorstellen, Castlevania aus der Ego-Perspektive zu spielen? Ich schon – zumindest seitdem ich Spielszenen aus Castlevania: Simon’s Destiny gesehen habe.

Hier handelt es sich um eine ziemlich geniale Fan-Mod für Doom. Mit diesem Spiel wollte der Modder Batandy das erste Castlevania als Ego-Shooter umsetzen. Und das ist ihm auch gelungen. Sehr gut sogar.

Batandy hat sogar die Levels des Klassikers nachgebaut. Im nachfolgenden Video seht ihr die Mod in Aktion. Überraschend, wie gut Castlevania der Ego-Look steht. Here you go:

Die Mod, für die ihr auch GZDoom benötigt, könnt ihr euch über diesen Link hier downloaden.

Das denken wir:

Ein offizielles Castlevania-Spiel aus der Ego-Perspektive wäre ziemlich cool.