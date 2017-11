Der neue Trailer zu Sea of Thieves zeigt dir, wie du ein besserer Pirat wirst

102 SHARES Facebook Twitter Google

In den letzten Wochen war es ziemlich still rund um Sea of Thieves. Kürzlich wurde aber ein neuer Trailer zum Spiel veröffentlicht, der dir zeigt, wie du ein besserer Pirat wirst.

Mit anderen Worten: Du erfährst, was du alles in Sea of Thieves machen kannst. Du kannst dich beispielsweise wie eine Kanonenkugel durch die Gegend ballern lassen, du kannst Schätze suchen, du kannnst dich auf Schiffe schleichen und, und, und.

Das Spiel macht auf jeden Fall einen sehr unterhaltsamen Eindruck und wir sind schon gespannt, ob der eigenwillige Stil von Sea of Thieves bei der breiten Masse ankommt. Uns gefällt er auf jeden Fall.

In diesem Sinne: #BeMorePirate.

Das denkwn wir:

Der Trailer macht richtig Laune. Wir freuen uns schon auf den Release.