Der TV-Spot zu Xenoblade Chronicles 2 erweckt das Spiel zum Leben

Bisher hatte ich Xenoblade Chronicles nicht so auf den Schirm, aber auf Xenoblade Chronicles 2 freue ich mich tatsächlich schon. Ich weiß nicht warum, aber vermutlich, weil ich die fantasievolle Spielwelt ziemlich cool finde. Wie auch immer: Wer eine Switch besitzt und auf Rollenspiele steht, der hat sich den Titel mit Sicherheit schon vorgemerkt.

Und da der Release-Termin nicht mehr lange auf sich warten lässt, laufen mittlerweile schon die ersten TV-Spots – auch in Amerika. Sieht man sich Szenen aus dem Spiel an, dann muss man kein Profi sein, um festzustellen, dass sich Xenoblade Chronicles 2 eher an den japanischen Markt richtet, aber das hindert Nintendo nicht daran, auch in den Vereinigte Staaten kräftig Werbung für das Spiel zu machen.

Im TV-Spot, den ihr unter diesen Zeilen seht, wird das Spiel sozusagen zum Leben erweckt. Und einige neue Spielszenen gibt es natĂĽrlich auch zu sehen. Am 1. Dezember geht es los, dann dĂĽrft ihr die Geschichte von Rex und der “Klinge” Pyra, einem mysteriösen Wesen, das ihm groĂźe Macht verleiht, erleben. Gemeinsam suchen sie nach Pyras Heimat Elysium, dem Paradies der Menschheit.

Hier nun der TV-Spot:

Ăśber diesen Link findet ihr ĂĽbrigens die japanischen TV-Spots, die sich sehr von dem hier unterscheiden.

Das denken wir:

Fans von Rollenspielen sollten Xenoblade Chronicles 2 unbedingt ausprobieren.