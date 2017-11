Diese Hand ist ein Extremsportler

36 SHARES Facebook Twitter Google

Steht ihr auf Extremsport-Videos? Da hätte ich etwas für euch. Einen ganz besonderen Clip, in dem eine Hand die Hauptrolle übernimmt.

Stop-Motion-Animator Kevin Parry von LAIKA (The Boxtrolls, Kubo and the Two Strings) drehte ein sehr amüsantes Video, in dem er Action-Sportarten mit der Hand ausführt. Parry filmte seine Stunts mit einer Nikon KeyMission 170 und das Ergebnis ist wirklich sehr unterhaltsam.

Aber seht am besten selbst. Viel Spaß mit der sportlichsten Hand der Welt.

Das denken wir:

Die Idee zu diesem Video ist genial und die Umsetzung noch besser.