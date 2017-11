Dieser kurze Clip aus Jurassic World: Fallen Kingdom zeigt einen süßen Baby-Raptor

83 SHARES Facebook Twitter Google

Na, wie fandet ihr Jurassic World? Ich fand den Film ziemlich unterhaltsam und ich bin wirklich schon gespannt, was uns so in Jurassic World: Fallen Kingdom erwartet. Den ersten Trailer zum Film bekommen wir aber leider erst in einem Monat zu sehen.

Dafür landete mittlerweile ein kurzer Clip aus dem Film im Netz, der Chris Pratt mit einem süßen Baby-Raptor zeigt. Zu verdanken haben wir das Video dem Regisseur Colin Trevorrow, der es kürzlich auf Twitter veröffentlichte.

Der Film geht übrigens erst im Juni 2018 an den Start. Wir halten euch auf dem Laufenden.

Hier der besagte Clip:

Das denken wir:

Hoffentlich wird Jurassic World: Fallen Kingdom gut.