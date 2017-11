Eure Augen werden euch nie vergeben, wenn ihr euch nicht anseht, wie sich Will Ferrell und Mark Wahlberg Witze erzählen

137 SHARES Facebook Twitter Google

Du hattest einen schlechten Tag? Dann hĂ€tte ich da einen Clip fĂŒr dich, der alles wieder gut macht. Im nachfolgenden Video erzĂ€hlen sich Will Ferrell und Mark Wahlberg dĂ€mliche Witze und das ist einfach großartig.

Ich bin mir ziemlich sicher, dass du das Video nicht ansehen kannst, ohne lachen zu mĂŒssen. Und wenn doch, dann hast du wahrscheinlich grĂ¶ĂŸere Probleme und du solltest dich in Therapie begeben.

In diesem Sinne: Viel Spaß mit Will Ferrell und Mark Wahlberg, die sich wirklich schlechte Witze erzĂ€hlen, was das Ganze aber erst so richtig witzig macht.

Ach ja, das Video wurde ĂŒbrigens gedreht, um Promo fĂŒr den kommenden Film “Daddy’s Home 2” zu machen. Dieser lĂ€uft am 7. Dezember in den Kinos an.

Das denken wir:

Dast ist einfach großertig.