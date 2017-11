Hier ist der neueste Action Trailer zu Attack on Titan 2

78 SHARES Facebook Twitter Google

Wenn man noch nie etwas von Attack on Titan gehört hat und sich dann einen Trailer zum Anime oder einem der Spiele ansieht, dann kann man sich zwangsläufig nur denken: “WTF?!”

Ich meine, da laufen nackte Riesen durch die Gegend und ein Typ mit Greifhaken an Drahtseilen schwingt sich durch die Lüfte, um die Riesen so lange mit Schwertern aufzuschlitzen, bis si tot sind.

Genau das erwartet euch in Attack on Titan 2 – der zweiten Versoftung der Manga-Vorlage. Das Spiel erscheint in Europa im März 2018 für PC, Switch, PS Vita, Xbox One und PlayStation 4.

