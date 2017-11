Horizon: Zero Dawn – Hier ist der Launch-Trailer zur Erweiterung The Frozen Wilds

93 SHARES Facebook Twitter Google

Wenn ihr Horizon: Zero Dawn schon durch habt, dann könnt ihr es mit Sicherheit nicht erwarten, euch mit Aloy ins nächste Abenteuer zu stürzen. Gut, dass mit The Frozen Wilds mittlerweile die erste Erweiterung für das Spiel erhältlich ist.

Nachdem ihr die Erweiterung installiert und die Quest “A Seeker at the Gates” gemeistert habt, könnt ihr auf ein brandneues Gebiet zugreifen. Dann könnt ihr die Eiswüste erkunden, neue Maschinen bekämpfen und das Geheimnis eines Berges lüften.

Im Launch-Trailer seht ihr, was euch sonst noch so in The Frozen Wilds erwartet.

Das denken wir:

Endlich geht das Abenteuer von Aloy weiter.