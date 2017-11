In Daemonical bist du von einem Dämonen besessen und musst deine Freunde erledigen

90 SHARES Facebook Twitter Google

Mittlerweile gibt es Spiele, in denen man die Rolle von Jason, Leatherface und Co übernehmen kann. Aber was haltet ihr von der Idee, dass man in einem Spiel die Rolle von jemanden übernimmt, der von einem Dämonen bessesen ist?

In Daemonical erwartet euch genau das. Hier befinden sich fünf Spieler auf einer einsamen Insel. Der Clou: Wenn es dunkel wird, ergreift ein Dämon Besitz von einem Spieler. Dieser muss dann die restlichen Mitspieler erledigen. Diese müssen wiederum versuchen, die Nacht zu überstehen, oder Gegenstände finden, um einen Exorzismus durchführen zu können.

Das Spiel befindet sich gerade noch in der Alpha-Phase, aber ein Teaser-Trailer gibt schon mal einen guten Eindruck davon, wie das Spiel in Aktion aussieht. Hier der Clip.

Und ĂĽber diesen Link erfahrt ihr noch mehr ĂĽber das Spiel.

Das denken wir:

Das Spielprinzip ist auf jeden Fall interessant. Mal sehen, was uns hier erwartet.