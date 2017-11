Jak and Daxter: Bevorstehender Release für PlayStation 4?

54 SHARES Facebook Twitter Google

Bereits vor einigen Monaten kündigte Sony die Jak and Daxter Spiele für PlayStation 4 an. Damals nannte man als Erscheinungstermin noch dieses Jahr. Allerdings bleibt Sony nicht mehr allzu viel Zeit um ihren Plan einzuhalten. Es stellt sich also die Frage, wann denn das Bundle endlich erscheint.

Insgesamt sollen in dem Bundle vier Jak and Daxter Spiele digital über die Ladentheke des PlayStation Stores wandern. Dazu gehören Jak and Daxter: The Precursor Legacy, Jak II und Jak 3. Zudem legt Sony Jak X: Combat Racing als besonderen Bonus oben drauf. Natürlich wurden sämtliche Spiele überarbeitet und profitieren von der neuen Technik. Neben 1080p Up-Rendering unterstützen die Jak and Dexter Spiele noch Remote Play, Share Play, den Aktivitäten-Feed und Trophäen.

Jedoch hat sich Sony seit der Ankündigung nicht mehr zu der Spielesammlung geäußert. Allerdings ist nun eine Werbeanzeige im PlayStation Store aufgetaucht, die auf einen baldigen Release hoffen lässt.

Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden.

Das denken wir:

Hoffentlich erscheint das Bundle bald. Ich würde gerne mal wieder Jak and Daxter zocken!