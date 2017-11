Jetzt gibt es sogar eine Batman-Mod für Zelda: Breath of the Wild

82 SHARES Facebook Twitter Google

Wir berichteten ja schon ab und an über abgefahrene Modifikationen für Zelda: Breath of the Wild. Über diesen Link könnt ihr euch beispielsweise eine GTA-Mod ansehen.

Kürzlich bin ich auf eine neue Mod gestoßen, die ich euch nicht vorenthalten möchte. In dieser Mod wird Link in Zelda: Breath of the Wild durch Batman ersetzt und der Zelda-Look steht dem dem dunklen Rächer überraschenderweise ziemlich gut. Das Beste: Es gibt in der Mod sogar einen Batarang und einen Bat Glider.

Und so sieht das Ganze in Aktion aus:

Ziemlich cool, oder? Sobald die Mod fertiggestellt wurde, erfahrt ihr das auf GameBanana.

Das denken wir:

Der Look steht Batman absolut gut.