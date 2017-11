L.A. Noire: Das erwartet euch in der Switch-Version

54 SHARES Facebook Twitter Google

Mit Sicherheit habt ihr schon mitbekommen, dass L.A. Noire demnächst auch für die Nintendo Switch erscheint. Hier handelt es sich aber um keinen einfachen Port, sondern um eine speziell angepasste Version.

So dürft ihr euch beispielsweise über eine exklusive Touchscreen-Steuerung freuen. Was euch sonst noch so in der Switch-Version erwartet, seht ihr im neuesten Trailer unter diesen Zeilen.

Meine Empfehlung: Wer L.A. Noire bisher verpasst hat, sollte das Spiel spätestens jetzt unbedingt nachholen.

Das denken wir:

Rockstar Games gibt sich wirklich große Mühe, L.A. Noire für die Switch anzupassen.