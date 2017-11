Neue PS4 Pro gesichtet

27 SHARES Facebook Twitter Google

Ab dem 7. November landet die neue Microsoft-Konsole Xbox One X in den HĂ€ndlerregalenh. Sony hat aber eine kleine Überraschung parat: eine neue PS4 Pro.

Diese wurde noch nicht angekĂŒndigt, aber auf der Seite smythstoys.com entdeckt. Ein Bild der Konsole seht ihr ĂŒber diesen Zeilen.

Hier handelt es sich um ein 1-TB-Modell in der Farbe Weiß. Einen Release-Termin gibt es zwar noch nicht, aber da die Xbox One X am 7. November an den Start geht, wĂŒrde es uns nicht wundern, wenn Sony die neue PS4 Pro am selben Tag an den Start bringt.

Wir halten euch auf dem Laufenden.

Das denken wir:

Das Teil sieht auf jeden Fall ziemlich gut aus.