Niantic arbeitet jetzt am Augmented-Reality-Spiel Harry Potter: Wizards Unite

Niantic Labs löste mit dem Augmented-Reality-Spiel Pokémon Go einen riesigen Hype aus. Nun möchte das Studio mit einem neuen Titel Spieler rund um den Globus verzaubern. Niantic arbeitet nämlich an einem Spiel mit dem Titel Harry Potter: Wizards Unite.

Wie das Ganze aussehen soll, ist nicht bekannt. Auf der offiziellen Seite findet man nur folgende Beschreibung: “Harry Potter: Wizards Unite verwendet hochmoderne Augmented-Reality-Technologie, um die Magie um uns herum zu enth√ľllen. Erkunde Nachbarschaften und St√§dte der realen Welt, um mysteri√∂se Artefakte zu entdecken und zu lernen, wie man Zauber wirkt und begegne legend√§ren Bestien und ikonischen Charakteren auf dem Weg!”

Mehr Infos gibt es nicht, aber sobald sich das √§ndert, erfahrt ihr das nat√ľrlich umgehend bei uns.

Das denken wir:

Ob Niantic den Erfolg von Pokémon Go wiederholen kann? Man darf gespannt sein, was da noch so in Sachen Augmented Reality auf uns zukommt.