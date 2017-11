Nintendo erhöht die Produktion der Switch im nächsten Jahr drastisch

68 SHARES Facebook Twitter Google

Nintendo kann aktuell wirklich zufrieden sein. Die Nintendo Switch verkauft sich super und die Community ist mit Spielen wie Zelda: Breath of the Wild und Super Mario Odyssey mehr als zufrieden. Da wundert ees nicht, dass Nintendo die Produktion der Konsole hochfährt.

So berichtet das Wall Street Journal, dass Nintendo plant, für das nächste Fiskaljahr – dieses beginnt im April 2018 – zwischen 25 und 30 Millionen Konsolen herzustellen.

Die Nintendo Switch wurdet seit dem Start im März mehr als 7 Millionen Mal verkauft und Nintendo erwartet, dass die Konsole in nur einem Jahr die Verkaufszahlen der Wii U übertrifft. Und wir sind gespannt, was da in den kommenden Monaten noch so auf uns zukommt.

Das denken wir:

Beeindruckend, dass Nintendo nach der Schlappe der Wii U mit der Switch so einen Erfolg verbucht.