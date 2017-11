Project NVRX: So könnte GTA 6 auf Next-Gen-Konsolen aussehen

94 SHARES Facebook Twitter Google

Es ist wirklich verr├╝ckt, was Modder so aus Grand Theft Auto 5 herausholen ÔÇô gerade was die Grafik betrifft. K├╝rzlich bin ich beispielsweise auf eine Grafik-Mod-Samlung gesto├čen, die die Grafik von GTA 5 so aufpoliert, dass man meinen k├Ânnte, hier handelt es sich um GTA 6 auf Next-Gen-Konsolen: Project NVRX.

Hier handelt es sich um eine Weiterentwicklung der NaturalVision- und Redux-Mod des Modders “Kryton”. Und das Ergebnis ist wirklich beeindruckend. Damit das Spiel so aussieht, m├╝sst ihr verschiedene Mods installieren. Unter anderem die Mod NaturalVision Remastered von “Razed”, die GTA 5 REDUX v1.2 und Make Visuals Great Again.

Alle anderen Installationen findet ihr in der Beschreibung des YouTube-Videos.

├ťbrigens: Die Mods sorgen nicht nur f├╝r eine bessere Grafik, sondern auch f├╝r coolere Animationen. Davon k├Ânnt ihr euch in diesem Video hier ├╝berzeugen:

Ziemlich abgefahren, oder?

Das denken wir:

Sieht das irre aus…