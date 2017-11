Rise of the Tomb Raider: Update für Xbox One X ab sofort verfügbar

88 SHARES Facebook Twitter Google

Wenn ihr Rise of the Tomb Raider fĂĽr die Xbox One X besitzt, dann habe ich gute Nachrichten fĂĽr euch: Das Xbox One X-Update ist nun verfĂĽgbar und das bedeutet, dass das Spiel endlich von der Power der neue Microsoft-Konsole profitiert.

Euch erwartet unter anderem eine 4K-Auflösung, eine bessere Texturauflösung und verbessertes Anti-Aliasing. Mit anderen Worten: Lara sieht mit dem Update schärfer denn je aus.

“Wir versuchen stets, das perfekte Spielerlebnis mit der modernsten Grafik abzuliefern und freuen uns, neue Technologie von Beginn an zu unterstĂĽtzen”, sagt Scot Amos, Studioleiter bei Crystal Dynamics. “Die Veröffentlichung der Xbox One X passt ideal zu unserem Ziel, den leidenschaftlichen Fans immer nur das Beste anzubieten. Die zahlreichen Verbesserungen des kostenlosen Upgrades ermöglichen es Xbox-Spielern, Tomb Raider ganz neu zu erleben.”

Hier ein Video, das Lara im neuen Grafikgewand zeigt:

Das denken wir:

Lara sah noch nie schärfer aus.