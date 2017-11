Seht euch hier den neuesten Trailer zu The Last of Us Part II an

103 SHARES Facebook Twitter Google

Im Rahmen der Paris Games Week wurde zwar noch nicht der Release-Termin von The Last of Us Part II verraten (wahrscheinlich 2018), dafĂĽr wurde ein neuer Trailer gezeigt.

Und dieser ist ziemlich brutal und intensiv. The Last of Us Part II dreht sich zwar im Kern noch immer hauptsächlich um die Beziehung zwischen Ellie und Joel, aber Naughty Dog nutzte die Gelegenheit, um ein paar neue Charaktere zu zeigen, die eine wichtige Rolle spielen werden.

Und was wir da im Trailer zu sehen bekommen, lässt unsere Vorfreude wachsen. Die Grafik sieht super aus, die Charaktere wirken glaubhaft und die Stimmung ist einfach nur packend. Aber seht am besten selbst:

Das denken wir:

Der Trailer ist ziemlich heftig. Wir sind gespannt, wie Naughty Dog die Story von The Last of Us weiterfĂĽhrt.